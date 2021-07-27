У Минска вызывает сожаление, что украинское государство после прихода к власти Владимира Зеленского не сделало откат от радикальных националистических идей, а сделала их основой своего существования. Об этом рассказал директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: белорусский эксперт Александр Шпаковский о последствиях закона о коренных народах Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Зеленский подписал дискриминационный закон «О коренных народах Украины», который исключает русских из их числа. Госдума РФ осудила законопроект Зеленского, назвав его «вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов внутри Украины». Президент России Владимир Путин сравнил идею разделить народы на коренные и некоренные с идеями нацистской Германии.

Это явно не способствует стабильности внутри Украины, еще больше разделяется общество, и Украина создает поле для конфликтов со своими соседями, особенно с теми народами, с которыми Украину связывают века совместной истории, подчеркнул эксперт.

«По моим прогнозам, формула об отделении украинского руководства от украинских граждан с белорусской стороны никак меняться не будет. Беларусь действительно разделяет братский украинский народ и власть, которая все больше приобретает коллаборационистский характер. В Украине все больше и больше просматриваются черты внешнего управления, а нынешняя украинская власть — временная администрация, набранная из местных пособников неких заграничных центров», — указал Шпаковский.

Белорусская сторона надеется и рассчитывает, что в Украине рано или поздно пройдет очищение и денацификация, которая была в странах Европы после Второй мировой войны, заключил собеседник издания.

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