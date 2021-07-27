Исламская цивилизация живет по древнему правилу нетерпимости к инакомыслию и по праву сильного, а развитые западные страны будут их провоцировать, а потом использовать реакцию мусульман, чтобы выставить нелюдями. Об этом рассказал писатель-фантаст Александр Гриценко в интервью изданию Украина.ру

Александр Гриценко: кто он © Facebook, Александр Гриценко

«Однако если мы говорим о глобальном столкновении, то мусульманский мир разобщен: разные направления религии, экономические интересы, этнические различия. Чтобы противостоять сильной западной цивилизации, им нужно объединиться, а это пока невозможно», — указал Гриценко.

По его мнению, сильный лидер, который нащупает общие интересы мусульманских стран, мог бы создать другое положение вещей, но это пока из области фантастики.

Собеседник издания добавил, что даже если появится кто-то подобный, то его просто устранят.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.