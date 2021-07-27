Если апеллировать к голосу разума и логики, то Третьей мировой войны не будет. Об этом рассказал писатель-фантаст Александр Гриценко в интервью изданию Украина.ру

Александр Гриценко: кто он © Facebook, Александр Гриценко

«У России самое передовое оружие, но экономика не выдержит мировой войны. Да что говорить, любая экономика не выдержит атомной войны! Поэтому заинтересованных лиц нет. Воевать могут только страны другого порядка, не лидеры, но они мировую войну разжечь не смогут», — констатировал Гриценко.

Но нужно учесть, что всегда присутствует человеческий фактор, и никто не исключает, что войну начнет маньяк, или стечение обстоятельств кого-то вынудят сделать роковой шаг, полагает литератор.

Что касается Украины, то любой военный конфликт с Россией приведет к исчезновению этого государства без всякой мировой войны, заключил собеседник издания.

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