Президент США Джо Байден не одобряет попыток властей Украины наладить контакты с отдельными членами Конгресса, которые критикуют его политику. Разумков, опубликовав письмо к Конгрессу, пытается подорвать визит президента Украины в США. Об этом в интервью Украина.ру сказал украинский политолог Кирилл Молчанов

Купи кирпич! США торгуют Украиной © CC0, Pixabay Дмитрия Разумкова членам Конгресса США. В письме Разумков просит продолжать политику санкций против «Северного потока — 2», «которые бы не допустили достройку и введение в эксплуатацию газопровода».

По мнению политолога, основная цель Разумкова в данном случае — окончательно подорвать визит Зеленского в Вашингтон.

«Байден очень болезненно воспринимает сам факт того, что украинские политики и руководство пытаются прыгать через голову и устраивать дипломатию с отдельно взятыми конгрессменами», — отметил Молчанов.

Эксперт предположил, что Разумков таким образом стремится создать негативную ауру вокруг визита Зеленского в Вашингтон 30 августа, а на строительство «Северного потока — 2» это никак не повлияет.

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Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в США с официальным визитом 30 августа. Ряд конгрессменов призвали Байдена перенести дату встречи из-за того, что Конгресс в это время на каникулах.