Ранее на сайте Верховной Рады опубликовали открытое письмо спикера Дмитрия Разумкова членам Конгресса США. В письме Разумков просит продолжать политику санкций против «Северного потока — 2», «которые бы не допустили достройку и введение в эксплуатацию газопровода».
По мнению политолога, основная цель Разумкова в данном случае — окончательно подорвать визит Зеленского в Вашингтон.
«Байден очень болезненно воспринимает сам факт того, что украинские политики и руководство пытаются прыгать через голову и устраивать дипломатию с отдельно взятыми конгрессменами», — отметил Молчанов.
Эксперт предположил, что Разумков таким образом стремится создать негативную ауру вокруг визита Зеленского в Вашингтон 30 августа, а на строительство «Северного потока — 2» это никак не повлияет.
Полностью прочитать интервью можно здесь.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в США с официальным визитом 30 августа. Ряд конгрессменов призвали Байдена перенести дату встречи из-за того, что Конгресс в это время на каникулах.