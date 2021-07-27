Ранее Дмитрий Разумков опубликовал на сайте Рады открытое письмо к Конгрессу США, в котором призвал продолжать политику санкций против «Северного потока — 2», «которые бы не допустили достройку и введение в эксплуатацию газопровода».
«Очевидно, что Разумков последний человек у власти Украины, который после отставки главы МВД Арсена Авакова занимает какую-то более-менее самостоятельную позицию», — отметил Молчанов.
Он предположил, что Разумкова скоро будут снимать с должности председателя Верховной Рады, а вместо него поставят «более управляемого и проверенного» первого зама Руслана Стефанчука.
По словам политолога, первым лицам правительства «не слишком нравятся» вольности Разумкова, а все остальные просто «пляшут под дудку» президента Зеленского.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Руслан Стефанчук - вице-спикер Рады, представитель президента в парламенте. Его называют идеологом партии «Слуга народа» и ответственным за разработку законопроектов.