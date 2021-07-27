Из-за стремления занять независимую позицию в политике спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова могут снять с должности. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал украинский политолог Кирилл Молчанов

Ранее Дмитрий Разумков опубликовал на сайте Рады открытое письмо к Конгрессу США, в котором призвал продолжать политику санкций против «Северного потока — 2», «которые бы не допустили достройку и введение в эксплуатацию газопровода».

«Очевидно, что Разумков последний человек у власти Украины, который после отставки главы МВД Арсена Авакова занимает какую-то более-менее самостоятельную позицию», — отметил Молчанов.

Правительство волнуется: Разумков пригрозил трем украинским министрам, не называя имен © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Руслана Стефанчука.

По словам политолога, первым лицам правительства «не слишком нравятся» вольности Разумкова, а все остальные просто «пляшут под дудку» президента Зеленского.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Руслан Стефанчук - вице-спикер Рады, представитель президента в парламенте. Его называют идеологом партии «Слуга народа» и ответственным за разработку законопроектов.