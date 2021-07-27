Российский политолог Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру предположил, как Украина может ответить на иск, который Россия подала в отношении нее в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)

Побывавший в плену министр ДНР захотел выступить свидетелем против Киева в ЕСПЧ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

На прошлой неделе Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на другую страну — Украину. Поданная жалоба касается целого ряда нарушений, одно из них — ущемление прав русскоязычного населения и народов, которые согласно закону «О коренных народах Украины» лишаются правовой защиты и права на образование на родном языке. ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, однако вскоре отклонил запрос России о применении к Украине обеспечительных мер в связи с недостаточным доступом к русскому языку в школах и в СМИ и водной блокадой Крыма.

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