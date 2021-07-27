«Я думаю, что Украина по политической традиции украинской подаст какие-нибудь встречные иски. Но мы знаем, что по российской Конституции исполнение решений ЕСПЧ не является обязательным. Поэтому я думаю, что последствий украинского встречного иска, который будет максимально абсурдным, не будет», — сказал Асафов.
На прошлой неделе Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на другую страну — Украину. Поданная жалоба касается целого ряда нарушений, одно из них — ущемление прав русскоязычного населения и народов, которые согласно закону «О коренных народах Украины» лишаются правовой защиты и права на образование на родном языке. ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, однако вскоре отклонил запрос России о применении к Украине обеспечительных мер в связи с недостаточным доступом к русскому языку в школах и в СМИ и водной блокадой Крыма.
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