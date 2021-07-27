«Честно говоря, это такая очень пока неясная территория предположений — от вообще отсутствия реакции до призывов к Украине расследовать эти нарушения. Но в любом случае теперь тем, кто говорит о нарушениях со стороны России в сторону Украины, придется перед формулированием таких претензий сначала ответить на вопросы, связанные с убийствами, обстрелами и прочими нарушениями базовых прав человека на самой Украине. Задача — вывести из состояния вот той самой избирательной слепоты», — объяснил политолог.
На прошлой неделе Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на другую страну — Украину. Поданная жалоба касается целого ряда нарушений, одно из них — ущемление прав русскоязычного населения и народов, которые согласно закону «О коренных народах Украины» лишаются правовой защиты и права на образование на родном языке. ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, однако вскоре отклонил запрос России о применении к Украине обеспечительных мер в связи с недостаточным доступом к русскому языку в школах и в СМИ и водной блокадой Крыма.
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