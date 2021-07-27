России давным-давно нужно было проводить системную политику по укреплению русского национального самосознания среди граждан Украины и по интенсификации этого самосознания. Об этом рассказал обозреватель «Царьград ТВ» Егор Холмогоров в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Егор Холмогоров об ответе России на закон о коренных народах Украины © Facebook, Egor Kholmogorov Владимир Путин назвал трагедией возникшую в последние годы стену между Россией и Украиной, которые являются частями одного исторического и духовного пространства.

Строго говоря, стратегия России должна противостоять насильственной украинизации русского населения, которая проводится сейчас, и русские люди должны рассматривать обладателей паспортов Украины как представителей одного с ними народа, уверен эксперт.

«Понятно, что если есть беженцы, которые уже не могут физически находиться на Украине, потому что им угрожает опасность, их нужно принимать в первоочередном порядке и без наших ужасных бюрократических процедур давать гражданство. Но на массовом уровне нам важно сохранить на Украине русское население. Я думаю, что не всегда оно будет в незалежном государстве», — указал Холмогоров.

Украинская проблема должна быть решена стратегическими и геополитическими средствами, но поскольку Россия пока таких возможностей не имеет, самое главное — поддержание и укрепление идентичности русского народа, заключил собеседник издания.

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