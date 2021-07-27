В дальнейшем Россия будет поддерживать те силы на Украине, которые являются лояльными и союзными ей, в этом и будет состоять политика Москвы на украинском направлении. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Путин назвал трагедией возникшую в последние годы стену между Россией и Украиной, которые являются частями одного исторического и духовного пространства.

Россию упрекают в том, что она придерживается норм международного права, даже в ущерб самой себе, по крайней мере, поэтому даже если некие «многоходовые комбинации» по Украине будут иметь место, то вряд ли они будут очень сложными, считает эксперт.

«Россия просто будет защищать свои национальные интересы, чтобы она не зависела от Украины никоим образом. Россия будет поддерживать те силы на Украине, которые являются лояльными и союзными ей. В этом и будет состоять политика России по Украине», — констатировал Безпалько.

Русские и украинцы — один народ, с наиболее радикальными украинскими гражданами России придется работать, но их не так много, и те люди, которые получают альтернативные источники информации, быстро прозревают, заключил собеседник издания.

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