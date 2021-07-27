Российский политолог Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему Россия обратилась с жалобой на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) именно сейчас

Побывавший в плену министр ДНР захотел выступить свидетелем против Киева в ЕСПЧ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Ангелы] Меркель и [президента США Джо] Байдена, — он полностью оставляет на периферии те преступления, которые совершены на Украине, те фрагменты современной истории. Соответственно, на мой взгляд, нужно всему европейскому сообществу напомнить, что эти ситуации есть, люди пострадали, много погибших, но никаких последствий не было», — сказал политолог.

На прошлой неделе Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на другую страну — Украину. Поданная жалоба касается целого ряда нарушений, одно из них — ущемление прав русскоязычного населения и народов, которые согласно закону «О коренных народах Украины» лишаются правовой защиты и права на образование на родном языке. ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, однако вскоре отклонил запрос России о применении к Украине обеспечительных мер в связи с недостаточным доступом к русскому языку в школах и в СМИ и водной блокадой Крыма.

С полным текстом можно ознакомиться здесь.