«Несмотря на то что комиссар ООН по правам человека указывал на нарушения на Украине, никакой реакции на это не было. Более того, мы наблюдаем избирательную такую слепоту со стороны стран Евросоюза, которые, с одной стороны, указывают на различные обстоятельства российской жизни, а с другой — не замечают нацистских маршей, обстрелов в Донбассе, ситуации вокруг расследования по Дому профсоюзов, которое заглохло, и многих других нарушений прав человека, включая убийства, похищения и пытки людей, задержания журналистов и так далее. Поэтому в данном случае Россия, в которой недавно был принят указ о том, что Генпрокуратура может представлять интересы России в ЕСПЧ, указывает через европейский инструмент на нарушения прав человека на Украине», — объяснил политолог.
Он усомнился, что будут какие-то последствия, но предположил, что лидеры ряда европейских стран должны будут как-то на это отреагировать.
«ЕСПЧ может показать свою пристрастность или беспристрастность, признав хотя бы часть нарушений, по крайней мере их начнут обсуждать. Это, мне кажется, правильный ход», — сказал Асафов.
На прошлой неделе Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на другую страну — Украину. Поданная жалоба касается целого ряда нарушений, одно из них — ущемление прав русскоязычного населения и народов, которые согласно закону «О коренных народах Украины» лишаются правовой защиты и права на образование на родном языке. ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, однако вскоре отклонил запрос России о применении к Украине обеспечительных мер в связи с недостаточным доступом к русскому языку в школах и в СМИ и водной блокадой Крыма.
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