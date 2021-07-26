Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) принял решение о приватизации Публичного акционерного общества (ПАО) «Центрэнерго», говорится в указе, опубликованном на сайте ФГИ

С молотка уйдут 78,28% акций компании. Начальная цена — 375,9 млн грн. За эти деньги покупатель получит Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую тепловые электростанции (ТЭС).

Приватизация крупных компаний была обещана президентом Украины Владимиром Зеленским иностранным кредиторам.

Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили на яхте Ахметова © Дженифер Лопес/Инстаграм

Большая часть украинских ТЭС принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. Несмотря на то, что Зеленский объявил войну олигархам, у Ахметова все хорошо.

Его бывший менеджер Денис Шмыгаль уже более года возглавляет украинское правительство, а на днях «Метинвест» Ахметова приобрел Днепровский металлургический комбинат.