С молотка уйдут 78,28% акций компании. Начальная цена — 375,9 млн грн. За эти деньги покупатель получит Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую тепловые электростанции (ТЭС).
Приватизация крупных компаний была обещана президентом Украины Владимиром Зеленским иностранным кредиторам.
«Центрэнерго» производит 8% украинской электроэнергии, доля в тепловой генерации составляет 18%.
Большая часть украинских ТЭС принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. Несмотря на то, что Зеленский объявил войну олигархам, у Ахметова все хорошо.
Его бывший менеджер Денис Шмыгаль уже более года возглавляет украинское правительство, а на днях «Метинвест» Ахметова приобрел Днепровский металлургический комбинат.