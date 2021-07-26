Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала рассказывать о проблемах «Партии Шария» европейским структурам, таким, как ОБСЕ. Ее слова прозвучали в интервью youtube-каналу украинского оппозиционера Анатолия Шария

«Пример неадекватного отношения к украинским оппозиционерам — мы постоянно эти примеры приводим, мы их излагаем в наших письмах по линии ОБСЕ… В контакте с представителями, руководством этой организации и других организаций. Мы каждый раз подчеркиваем то, что вряд ли они от Киева получать подобную статистику, подобные примеры мы им передаем. С удовольствием будем ваш пример будем тоже показывать», — заявила Захарова.

Анатолий Шарий: Что может стоять за «ответом Путину» Светланы Крюковой? © Facebook, Анатолий Шарий

Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, печать «Партии Шария» и банковские карты. Кроме того, проведены обыски в типографии в Виннице, где представители общественной организации печатали свою продукцию.