«Пример неадекватного отношения к украинским оппозиционерам — мы постоянно эти примеры приводим, мы их излагаем в наших письмах по линии ОБСЕ… В контакте с представителями, руководством этой организации и других организаций. Мы каждый раз подчеркиваем то, что вряд ли они от Киева получать подобную статистику, подобные примеры мы им передаем. С удовольствием будем ваш пример будем тоже показывать», — заявила Захарова.
В начале июня Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что провела обыски у основателей «Партии Шария» в рамках уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность страны и подделке документов.
Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, печать «Партии Шария» и банковские карты. Кроме того, проведены обыски в типографии в Виннице, где представители общественной организации печатали свою продукцию.