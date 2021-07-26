Законопроект №2693д, вводящий десятки запретов для журналистов, скорее всего не будет рассмотрен Верховной Радой Украины, рассказал председатель парламента Дмитрий Разумков в интервью изданию «Страна»

Законопроект был разработан по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Разумков неоднократно давал понять, что, хотя и состоит в команде президента, строит собственную политическую карьеру и готов выступить конкурентом Зеленского на следующих выборах главы государства.

«Этот законопроект давно не стоит в повестке дня. Пока комитет его не рассматривал и не готовил к вынесению. Думаю, что больших шансов попасть в зал у него нет, тем более в том виде, в котором он есть», — подчеркнул Разумков.

По его словам, он рекомендовал комитету Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики для начала пообщаться с представителями СМИ, чтобы максимально учесть интересы всех заинтересованных сторон.

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков примеряется к президентству © rada.gov.ua

Спикер Рады ранее призывал к пересмотру языкового законодательства, в частности, предоставления Донбассу права говорить на русском.

Сам он, по его словам, в повседневной жизни принципиально общается на русском языке.

Впрочем, это не мешает ему занимать еще более прозападную позицию, чем нынешний президент. В частности, он высказывался за передачу иностранцам права определять, кто именно является олигархом.

В предложенном Зеленским законопроекте этот вопрос возложен на совет национальной безопасности и обороны Украины.