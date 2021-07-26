Кравчук перенес операцию на сердце - СМИ
Кравчук перенес операцию на сердце - СМИ
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По данным 24 канала, Кравчук находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

На заседаниях ТКГ по урегулированию конфликта в Донбассе Кравчука заменяет вице-премьер-министр Алексей Резников.

Ранее, 29 июня, 87-летнему Леониду Кравчуку провели операцию на сердце. Спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что операция прошла успешно, политик восстанавливается.

В 2017 году Кравчук был госпитализирован в предынфарктном состоянии. Тогда ему установили четыре стента на сердце.

 