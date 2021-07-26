Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук уже около месяца находится в реанимации. Об этом 26 июля сообщает 24-й канал со ссылкой на собственные источники

Кравчук перенес операцию на сердце - СМИ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк данным 24 канала, Кравчук находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На заседаниях ТКГ по урегулированию конфликта в Донбассе Кравчука заменяет вице-премьер-министр Алексей Резников. Ранее, 29 июня, 87-летнему Леониду Кравчуку провели операцию на сердце. Спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что операция прошла успешно, политик восстанавливается. В 2017 году Кравчук был госпитализирован в предынфарктном состоянии. Тогда ему установили четыре стента на сердце.