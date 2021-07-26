Днепровский коксохимический завод, который входит в холдинг «Метинвест» Рината Ахметова, победил в тендере по продаже имущественного комплекса Днепровского меткомбината (холдинг ИСД). Об этом 26 июля сообщается на сайте госзакупок Prozorro

Согласно данным стартовое предложение составляло 8,4 млрд грн (около 20 млрд рублей), Днепровский коксохим предложил за лот 9,17 млрд грн (около 23 млрд рублей). Днепровский меткомбинат является одним из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины.

Аукцион состоялся в рамках дела о банкротстве меткомбината. Формально комбинат принадлежал корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД). Ее конечными бенефициарами которой являются украинский олигарх Сергей Тарута и генеральный директор ИСД Олег Мкртчан.

Предприятия группы «Метинвест» являются кредиторами ДМК, требования которых признаны в рамках дела о банкротстве.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее объявил войну олигархам, внеся в Верховную Раду соответствующий законопроект. Документ поддержали в первом чтении в том числе депутаты олигарха Игоря Коломойского.

Ахметов же сейчас наиболее близок к Зеленскому, так как правительство возглавляет экс-менеджер богатейшего украинского предпринимателя.

«Днепровский металлургический комбинат» является одним из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины. В 2019 году он объявил о вынужденной остановке основных производственных мощностей.

8 февраля 2018 года Мкртчяна арестовал Басманный суд Москвы за мошенничество на сумму 60 млрд рублей.