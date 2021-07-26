Возможно, на Украине эта новость прошла бы незамеченной, если не одно важное обстоятельство: роскошная шестипалубная яхта Valerie, на которой Джей Ло отметила свои 52, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.
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Судно 2011 года выпуска, в 2019-м прошло капитальный ремонт. Внутри — девять кают, столовая с фонтаном, хамам, спортзал с панорамными окнами, помещения для спа-процедур, кинотеатр, несколько джакузи и огромный бассейн.
Пока журналистам не удалось выяснить, во сколько американской звезде обошлась аренда яхты яхты Ахметова, известно, что только на частный рейс из Сен-Тропе артистка потратила 200 тысяч долларов (почти 1,5 млн руб.).