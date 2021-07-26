«Именно Вы, как Генеральный прокурор, сейчас единолично ответственны за незаконные действия или умышленную бездеятельность правоохранителей в этом "уголовном деле"», — говорится в письме.
Александра Януковича на Украине обвинили в сговоре с руководством ЗАО "Артемовск Вайнери" и в разработке схемы по уклонению от уплаты налогов компанией на сумму около 40 млн грн.
Янукович-младший заявил, что дело против него сфабриковано. По его словам, прокуроры в течение 7 лет уклоняются от его допроса и препятствуют проведению судебной экспертизы, которая формально закрепила бы отсутствие состава преступления.
Александр Янукович призвал Венедиктову лично рассмотреть все затронутые в жалобе нарушения. Он настаивает на немедленном закрытии дела или передаче его в суд.
Копии письма он направил президенту Украины Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой.