Александр Янукович обратился в открытом письме к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой с жалобой на бездействие прокуроров по уголовному делу против него. Письмо опубликовал его пресс-секретарь Юрий Кирасир в Facebook 26 июля

«Именно Вы, как Генеральный прокурор, сейчас единолично ответственны за незаконные действия или умышленную бездеятельность правоохранителей в этом "уголовном деле"», — говорится в письме.

Александра Януковича на Украине обвинили в сговоре с руководством ЗАО "Артемовск Вайнери" и в разработке схемы по уклонению от уплаты налогов компанией на сумму около 40 млн грн.

Астролог поделился тайной из личной жизни Януковича © РИА Новости/Владимир Трефилов

Александр Янукович призвал Венедиктову лично рассмотреть все затронутые в жалобе нарушения. Он настаивает на немедленном закрытии дела или передаче его в суд.

Копии письма он направил президенту Украины Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой.