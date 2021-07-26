В Херсонской области обнаружили самую большую на Украине наркоплантацию, площадь которой составляла около 1 гектара земли, а стоимость - около 300 млн грн (около 750 млн рублей). Об этом 26 июля сообщает областная полиция на своем сайте.

Марихуана произрастала на территории разрушенной птицефабрики рядом с селом Преображенка. Гибридная конопля с повышенным содержанием каннабиноидов была посеяна с помощью специальной сельхозтехники.

Вдоль рядов с коноплей было проложено капельное орошение, также тщательно проводились работы по устранению сорняков.

«С целью заблаговременного выявления появления посторонних лиц злоумышленники неподалеку от посева установили сторожевую башню, с которой дежурный, вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем, круглосуточно осуществлял наблюдение за земельным участком», — сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Цап.

Наркотики и оружие. Ради чего Рада собралась на внеочередное заседание © Facebook, Верховна Рада України

Были изъяты почти 35 тыс. кустов растений, однако до сих пор не установлены владелец земельного участка, организатор группировки и пути реализации наркотиков.