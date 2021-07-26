Министр спорта Украины Вадим Гутцайт выступил судьей на финальном поединке российских фехтовальщиц на Олимпиаде в Токио. Соответствующая информация размещена на сайте Олимпийских игр - 2020

В поединке за золотую медаль София Позднякова сражалась с Софьей Великой. Основным судьей на сайте Олимпийских игр в Токио указан Вадим Гутцайт.

Украинская саблистка Харлан высказалась о провале на Олимпиаде © Ольга Харлан/Instagram

Всего 26 июля Позднякова обошла пять соперниц. В том числе она выиграла у китаянки Ян Хэнъю, которой ранее сенсационно уступила главная надежда олимпийской сборной Украины, саблистка Ольга Харлан.

Вадим Гутцайт - глава Министерства спорта и молодежи Украины с апреля 2020 года. Советский и украинский фехтовальщик. Участвовал в трех Олимпиадах. Олимпийский чемпион 1992 года в командном зачёте.

Ранее работал главным тренером сборной Украины по фехтованию. Команда украинских саблисток под его руководством завоевала золото на Олимпийских играх — 2008 в Пекине.