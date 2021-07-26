В поединке за золотую медаль София Позднякова сражалась с Софьей Великой. Основным судьей на сайте Олимпийских игр в Токио указан Вадим Гутцайт.
Позднякова одержала победу со счетом 15:11. Это второе золото команды российских спортсменов в Токио. У Великой — серебряная медаль.
Всего 26 июля Позднякова обошла пять соперниц. В том числе она выиграла у китаянки Ян Хэнъю, которой ранее сенсационно уступила главная надежда олимпийской сборной Украины, саблистка Ольга Харлан.
Вадим Гутцайт - глава Министерства спорта и молодежи Украины с апреля 2020 года. Советский и украинский фехтовальщик. Участвовал в трех Олимпиадах. Олимпийский чемпион 1992 года в командном зачёте.
Ранее работал главным тренером сборной Украины по фехтованию. Команда украинских саблисток под его руководством завоевала золото на Олимпийских играх — 2008 в Пекине.