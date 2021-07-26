В украинском Днепре несколько человек, купивших шаурму в киоске, находящемся возле ТРЦ «Караван», госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом 26 июля сообщил «Днепр вечерний»

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Известно, что у пострадавших гастроэнтерит, то есть воспаление в желудочно-кишечном тракте, медики утверждают, что избежать осложнений, в том числе летального исхода, удалось только благодаря своевременному обращению в лечебное учреждение.

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Ранее специалист по факторам риска Центра общественного здоровья Минздрава Украины Наталья Усенко обратилась к соотечественникам с просьбой не есть летом уличную еду из-за высоких температур и летающих повсюду насекомых, шаурму она предложила временно заменить на овощи.