По предварительной информации, пострадавших около 15 человек, некоторые из них находятся в больнице уже почти неделю. Отравившиеся утверждают, что ели популярное ближневосточное блюдо, а уже через несколько часов после приема пищи почувствовали себя плохо.
Известно, что у пострадавших гастроэнтерит, то есть воспаление в желудочно-кишечном тракте, медики утверждают, что избежать осложнений, в том числе летального исхода, удалось только благодаря своевременному обращению в лечебное учреждение.
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Ранее специалист по факторам риска Центра общественного здоровья Минздрава Украины Наталья Усенко обратилась к соотечественникам с просьбой не есть летом уличную еду из-за высоких температур и летающих повсюду насекомых, шаурму она предложила временно заменить на овощи.