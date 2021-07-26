По данным следствия, работники локомотивного депо одного из региональных филиалов «Укрзализныци». Слитое с тепловозов горючее фигуранты реализовывали жителям области и нелегальным АЗС.
«Ежемесячно таким образом работники депо получали от 15 до 30 тонн горючего и соответственно от 500 тысяч до миллиона гривен "прибыли". Средства распределялись между участниками группировки», — говорится в сообщении.
Трех работников локомотивного депо задержали с поличным. Они успели слить 200 топлива. По итогам 32 санкционированных обысков полицейские изъяли 2880 л, более 750 тыс. грн (около 1,5 млн руб.), тару для хранения похищенного топлива и «черновые» записи.
Задержанных взяли под стражу.