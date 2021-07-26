Сообщается, что жертвой неаккуратной массажистки оказалась местная жительница.
Роковой стала попытка специалиста повернуть шею женщины, в результате резкого движения клиентка получила закрытую позвоночную спинномозговую травму, которая привела к повреждению спинного мозга в шейном отделе позвоночника.
Пострадавшую доставили в неврологическое отделение одной из больниц, где она впоследствии скончалась.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Массажистке-убийце грозит срок от 3 до 5 лет ограничения свободы или же тюремное заключение на тот же срок.