Трагедией закончился рядовой сеанс массажа в украинском Чернигове: массажистка случайно убила клиентку. Детали шокирующей истории приводит 26 июля Черниговская областная прокуратура на своем сайте

Сообщается, что жертвой неаккуратной массажистки оказалась местная жительница. На Украине срочно ищут привезенное из Румынии наркомороженое © pixabay

Роковой стала попытка специалиста повернуть шею женщины, в результате резкого движения клиентка получила закрытую позвоночную спинномозговую травму, которая привела к повреждению спинного мозга в шейном отделе позвоночника.

Пострадавшую доставили в неврологическое отделение одной из больниц, где она впоследствии скончалась.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Массажистке-убийце грозит срок от 3 до 5 лет ограничения свободы или же тюремное заключение на тот же срок.