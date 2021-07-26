По задумке автора скульптуры, мальчик-рыбак в одной руке держит удочку, а в другой — азовского бычка, один из символов Бердянска.
Сначала удочка у скульптуры пропала, вместо нее жители города вкладывали мальчику в руку деревянную. Затем бердянский кузнец Александр Шапошник выковал железную удочку для памятника.
Однако спустя два месяца новую удочку сломали.
«После этого я приехал и забрал сломанный элемент на реставрацию», — рассказал Шапошник.
Он заявил, что потребуется две недели на починку, и призвал жителей Бердянска ценить памятник и впредь не относиться к нему варварски.
В мае неизвестные вандалы изрисовали скульптуру «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана в Одессе, несмотря на то что на нее было нанесено специальное защитное вещество от надписей.