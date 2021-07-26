В Бердянске у скульптуры мальчика-рыбака сломали удочку. Об этом сообщает 26 июля сайт pro.berdyansk.biz

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Сначала удочка у скульптуры пропала, вместо нее жители города вкладывали мальчику в руку деревянную. Затем бердянский кузнец Александр Шапошник выковал железную удочку для памятника.

Однако спустя два месяца новую удочку сломали.

«После этого я приехал и забрал сломанный элемент на реставрацию», — рассказал Шапошник.

Он заявил, что потребуется две недели на починку, и призвал жителей Бердянска ценить памятник и впредь не относиться к нему варварски.

В мае неизвестные вандалы изрисовали скульптуру «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана в Одессе, несмотря на то что на нее было нанесено специальное защитное вещество от надписей.