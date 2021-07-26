Отмечается, что мороженое содержит опасную добавку-стабилизатор. Отправитель мороженого — SC Macromex SRL, Campia-Turzii, получатель — ООО «Метро Кэш энд Керри Украина».
«Специалисты Госпродпотребслужбы объяснили, что этиленоксид — органическое химическое вещество, яд для теплокровных животных и человека, обладает канцерогенным, мутагенным, раздражающим и наркотическим действием», — говорится в сообщении.
Также Госпродпотребслужба Украины просит проинформировать в случае выявления этого мороженого в Одесской области.