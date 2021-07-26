Импортное румынское мороженое, которое продается в Одессе, содержит опасное для здоровья вещество этиленоксид. Об этом 26 июля сообщает «Таймер» со ссылкой на Госпродпотребслужбу Украины

Украинка купила мороженое с опасной «натуральной начинкой» © pixabay «Специалисты Госпродпотребслужбы объяснили, что этиленоксид — органическое химическое вещество, яд для теплокровных животных и человека, обладает канцерогенным, мутагенным, раздражающим и наркотическим действием», — говорится в сообщении. Также Госпродпотребслужба Украины просит проинформировать в случае выявления этого мороженого в Одесской области.