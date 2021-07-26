Игорь Валерьевич Юшков родился в Москве 30 января 1988 года.
В 2010 году окончил с отличием факультет политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
В 2013 году окончил аспирантуру факультета политологии МГУ. Специализация — энергетическая политика, нефтегазовый фактор в международных отношениях.
Работал ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности. Фонд был создан в 2006 году для изучения влияния политических факторов на развитие энергетики и воздействия нефтегазового комплекса на политические процессы в России.
С 2012 года работает в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации. Старший преподаватель Департамента политологии, старший научный сотрудник Центра изучения трансформации общественно-политических отношений, член Совета молодых учёных.