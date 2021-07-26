Игорь Валерьевич Юшков родился в Москве 30 января 1988 года.

Игорь Юшков: В вопросе «СП-2» стороны готовы и к текущим, и к следующим санкциям
Игорь Юшков: В вопросе «СП-2» стороны готовы и к текущим, и к следующим санкциям
© РИА Новости, Нина Зотина
В 2010 году окончил с отличием факультет политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

В 2013 году окончил аспирантуру факультета политологии МГУ. Специализация — энергетическая политика, нефтегазовый фактор в международных отношениях.

Энергоэксперт Игорь Юшков: Для России главное — не поддаться на провокации «Нафтогаза»
Энергоэксперт Игорь Юшков: Для России главное — не поддаться на провокации «Нафтогаза»
© РИА Новости, Нина Зотина
Работал ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности. Фонд был создан в 2006 году для изучения влияния политических факторов на развитие энергетики и воздействия нефтегазового комплекса на политические процессы в России.

С 2012 года работает в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации. Старший преподаватель Департамента политологии, старший научный сотрудник Центра изучения трансформации общественно-политических отношений, член Совета молодых учёных.

 