Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась с аудиторией переживаниями после сенсационного поражения в первом поединке Олимпиады в Токио. Об этом она написала в Instagram 26 июля

«Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями…» — написала Харлан.

Самая маленькая сборная в истории. Чего ожидать от украинских олимпийцев © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Спортсменка добавила, что испытала сильное давление перед Олимпиадой, множество раз слышала со всех сторон, что должна привезти золотую медаль из Токио.

Харлан поблагодарила своих тренеров и Национальную федерацию фехтования и пояснила, что пока хочет сделать перерыв, «пожить жизнь без сабли».

В первом поединке Олимпиады в Токио Ольга Харлан сенсационно проиграла в 1/16 финала представительнице Китая Ян Хэнъю со счетом 12:15.

На трех предыдущих Олимпиадах Харлан завоевала четыре медали и считалась одной из фавориток турнира.