«Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями…» — написала Харлан.
По словам украинской фехтовальщицы, на нее негативно повлияли полтора года без соревновательной практики.
Спортсменка добавила, что испытала сильное давление перед Олимпиадой, множество раз слышала со всех сторон, что должна привезти золотую медаль из Токио.
Харлан поблагодарила своих тренеров и Национальную федерацию фехтования и пояснила, что пока хочет сделать перерыв, «пожить жизнь без сабли».
В первом поединке Олимпиады в Токио Ольга Харлан сенсационно проиграла в 1/16 финала представительнице Китая Ян Хэнъю со счетом 12:15.
На трех предыдущих Олимпиадах Харлан завоевала четыре медали и считалась одной из фавориток турнира.