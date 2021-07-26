Глава харьковской областной ячейки праворадикальной партии «Национальный корпус» Константин Немичев намерен баллотироваться на должность мэра Харькова. Об этом 26 июля сообщает Politeka со ссылкой на источник в штабе местного «Нацкорпуса»

«Собеседник сообщил, что уже готовы макеты агитационных билбордов и ситилайтов. По его словам, Немичев пойдет на выборы со слоганом "Сильный лидер — современный Харьков"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Немичев собирает предвыборный штаб и после завершения организационных моментов официально объявит о своем участии в выборах мэра.

После кончины бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса его обязанности выполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.

В начале июня в Харькове «Нацкорпус» вместе с другими политическими силами подписал меморандум о партнерстве и сотрудничестве в ходе переговоров о едином кандидате в мэры города на внеочередных выборах, которые состоятся 31 октября 2021 года.

Немичев — лидер «Нацкорпуса» в Харькове и области. Также возглавляет так называемый штаб обороны Харьковщины, куда входят представители националистов для защиты региона от «российской агрессии».