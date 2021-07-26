«Собеседник сообщил, что уже готовы макеты агитационных билбордов и ситилайтов. По его словам, Немичев пойдет на выборы со слоганом "Сильный лидер — современный Харьков"», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Немичев собирает предвыборный штаб и после завершения организационных моментов официально объявит о своем участии в выборах мэра.
После кончины бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса его обязанности выполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.
В начале июня в Харькове «Нацкорпус» вместе с другими политическими силами подписал меморандум о партнерстве и сотрудничестве в ходе переговоров о едином кандидате в мэры города на внеочередных выборах, которые состоятся 31 октября 2021 года.
Немичев — лидер «Нацкорпуса» в Харькове и области. Также возглавляет так называемый штаб обороны Харьковщины, куда входят представители националистов для защиты региона от «российской агрессии».