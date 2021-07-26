Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков хочет созвать на 23 августа внеочередное заседание парламента в связи с проведением форума «Крымская платформа». Об этом 26 июля сообщил депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале

«Депутатам разослали письмо о сборе подписей за созыв внеочередной сессии Рады, на которой рассмотрят проект постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европейского Парламента, правительств и парламентов иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации"», — написал он.

Президент США отказался от участия во встрече «Крымской платформы» в Киеве © POOL / POOL / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что все усилия Украины по присоединению Крыма являются нелегитимными и воспринимаются Москвой как «угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации» (Крым и Севастополь).

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что участие государств в форуме «Крымская платформа» является некой проверкой на определение с позицией относительно Крыма.