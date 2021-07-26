Замгенерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов решил уволиться с должности и уйти из прокуратуры из-за конфликта в работе. Об этом 26 июля в Facebook сообщила юридическая фирма «Миллер», адвокаты которой представляют интересы Мамедова

«Мамедов увольняется с должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры. Руководство Офиса генерального прокурора сознательно создало сложные условия работы и всячески блокирует выполнение Мамедовым… своих должностных обязанностей, систематически осуществляя давление на него, что полностью нивелирует основополагающие принципы независимости прокурора», — говорится в сообщении.

ГБР Украины открыло уголовное дело против заместителя генпрокурора © Facebook, Ирина Венедиктова

Кроме того ему досрочно закрыли доступ к гостайне, сократили должность заместителя генпрокурора «и открыли ряд дисциплинарных и уголовных производств, где расследование не только координируется, но и фактически осуществляется подчиненными непосредственно генпрокурору подразделениями».

В «Миллере» отметили, что законных оснований для увольнения Мамедова нет, поэтому активно используется «дискредитационная информационная кампания». К кампании по давлению на независимого прокурора присоединилась и СБУ, которая «использует инструмент прекращения допуска к гостайне с целью ограничения выполнения им своих полномочий».

Юристы подчеркнули, что Мамедов принял решение об отставке после 25 лет работы в прокуратуре.