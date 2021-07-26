«Мамедов увольняется с должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры. Руководство Офиса генерального прокурора сознательно создало сложные условия работы и всячески блокирует выполнение Мамедовым… своих должностных обязанностей, систематически осуществляя давление на него, что полностью нивелирует основополагающие принципы независимости прокурора», — говорится в сообщении.
Адвокаты отметили, что Мамедова отстранили от управления департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, а также департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию.
Кроме того ему досрочно закрыли доступ к гостайне, сократили должность заместителя генпрокурора «и открыли ряд дисциплинарных и уголовных производств, где расследование не только координируется, но и фактически осуществляется подчиненными непосредственно генпрокурору подразделениями».
В «Миллере» отметили, что законных оснований для увольнения Мамедова нет, поэтому активно используется «дискредитационная информационная кампания». К кампании по давлению на независимого прокурора присоединилась и СБУ, которая «использует инструмент прекращения допуска к гостайне с целью ограничения выполнения им своих полномочий».
Юристы подчеркнули, что Мамедов принял решение об отставке после 25 лет работы в прокуратуре.