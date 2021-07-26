На пропускном пункте «Гоптовка» Харьковской таможни задержали гражданку Украины, которая пыталась провезти наркотическое вещество в РФ. Об этом сообщила пресс-служба таможни Харькова в Facebook 25 июля

Пакетики с измельченным наркотиком гражданка Украины спрятала внутри босоножек, упакованных в мешок в багаже.

На Украине две пенсионерки «варили» и сбывали наркотики © pl.npu.gov.ua

«Во время совместного с пограничниками досмотра в личных вещах гражданки обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета весом 33,68 гр., который был спрятан в женской босоножке», — говорится в сообщении.

Таким образом украинка нарушила ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. На нее составили протокол, наркотики изъяли. Женщине грозит штраф.

Ранее Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады Украины поддержал законопроект о легализации марихуаны в медицинских целях.