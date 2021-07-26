Британский астролог Инбаал Хонигман назвала цвета, которые лучше всего подходят представителям каждого знака зодиака. Соответствующий материал 25 июля опубликовал Daily Mail

«У каждого знака зодиака есть своя правящая сила и характерные особенности, которые по-своему влияют на их стиль», — пояснила астролог.

Юпитер в Водолее: астрологи анонсировали период счастья © Pavel Danilyuk: Pexels водолеям, которым присущи такие качества как спокойствие, уверенность и надежность стоит чаще одеваться в тот цвет, который все это лучше всего отражает — синий.

Рыбы, что по мнению специалиста по звездам, близки по характеру к водолеям, лучше подойдет бирюзовый, а вспыльчивым овнам, наоборот, красный.

«С точки зрения моды — красный самый яркий и привлекательный цвет», — подчеркнула Хонигман.

Приземленным тельцам она посоветовала наряды зеленых оттенков, жизнерадостным близнецам — желтого, а жалостливым ракам — серого и серебристого.

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Львам, девам, весам и скорпионам, по мнению Хонигман, идеально подойдут оранжевый, коричневый, розовый и черный цвета соответственно.

Стрельцам, как самой неординарной личности из всего зодиакального круга астролог посоветовала обратить внимание на фиолетовый, а козерогу — присмотреться ко всем оттенкам темного, особенно винному.