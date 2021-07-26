Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 28-30 июля отправится с трехдневной рабочей поездкой в Николаевскую и Одесскую области. Об этом 26 июля сообщается на сайте украинского парламента

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«Во время рабочей поездки в Одесскую область председатель Верховной Рады посетит "Морской торговый порт Южный" и Балтскую городскую территориальную общину, где ознакомится с современным состоянием развития общества и опытом привлечения инвестиций, а также поддержки малого и среднего бизнеса», — говорится в сообщении.

В Одессе Разумков ознакомится с работой общества с дополнительной ответственностью «ИнтерХим» и деятельностью военно-медицинского клинического центра Южного региона.

Также спикер примет участие в Украинском муниципальном форуме и встретится с генеральным секретарем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреасом Кифером.