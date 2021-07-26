В частности, 28 июля Разумков посетит завод «Экватор» в Николаеве, Николаевскую астрономическую обсерваторию и ознакомится с производственными мощностями одного из крупнейших украинских сельскохозяйственных производителей и экспортеров — «Нибулон».
«Во время рабочей поездки в Одесскую область председатель Верховной Рады посетит "Морской торговый порт Южный" и Балтскую городскую территориальную общину, где ознакомится с современным состоянием развития общества и опытом привлечения инвестиций, а также поддержки малого и среднего бизнеса», — говорится в сообщении.
В Одессе Разумков ознакомится с работой общества с дополнительной ответственностью «ИнтерХим» и деятельностью военно-медицинского клинического центра Южного региона.
Также спикер примет участие в Украинском муниципальном форуме и встретится с генеральным секретарем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреасом Кифером.