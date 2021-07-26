«С 8:25 до 9:27 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенных пунктов Веселое и Красный Октябрь», — заявил представитель ДНР в СЦКК.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Они подразумевают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.