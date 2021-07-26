Представители вооруженных формирований Украины утром 26 июля выпустили по территории ДНР 14 мин и снарядов. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА Новости

«С 8:25 до 9:27 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенных пунктов Веселое и Красный Октябрь», — заявил представитель ДНР в СЦКК.

Пушилин рассказал, как жители ДНР воспринимают украинцев после семи лет конфликта © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.