Исполняющий обязанности временного поверенного в делах США на Украине Джордж Кент заявил, что «формула Штайнмайера» не решит всех вопросов для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом 26 июля он заявил в интервью «Радио Свобода»*

Проблема для Киева. Германия призвала Украину имплементировать «формулу Штайнмайера» © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«По моему мнению, "формула Штайнмайера" не является формулой для решения всех вопросов. Для выборов должны быть условия, чтобы была возможность их нормально провести», — заявил временный поверенный США на Украине.

Также, по словам Кента, формула предусматривает частичное вступление в силу особого статуса Донбасса в день проведения местных выборов, а на постоянной основе — после подтверждения Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) их соответствия международным стандартам.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.