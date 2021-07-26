Ранее МИД Германии призвал Украину и Россию выполнить решения парижского саммита «нормандской четверки» 2019 года. В ведомстве отметили активизацию боевых действий в Донбассе и рост числа жертв и призвали Украину имплементировать в законодательство «формулу Штайнмайера».
«По моему мнению, "формула Штайнмайера" не является формулой для решения всех вопросов. Для выборов должны быть условия, чтобы была возможность их нормально провести», — заявил временный поверенный США на Украине.
Также, по словам Кента, формула предусматривает частичное вступление в силу особого статуса Донбасса в день проведения местных выборов, а на постоянной основе — после подтверждения Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) их соответствия международным стандартам.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.