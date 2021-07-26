Для промо новой программы исполнительница «Желтых тюльпанов» сделала снимок в лавандовом поле, но цвету «вестников разлуки» не изменила, нарядившись в платье с огромным декольте.
То, что оказалось внутри него и вызвало больше всего хейта, люди не постеснялись написать артистке, что в ее 48 лет уже пора быть поскромнее, а молочные железы давно потеряли былую прелесть.
«Как у бабушки», «Вымя вывалилось», «Возраст не скроешь», — прокомментировали люди снимок.
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Любовь к эпатажу, шутят отдельные пользователи сети, у Королевой наследственная. Мать певицы 75-летняя Людмила Порывай частенько приводит подписчиков в замешательство своими нарядами и поведением.
Одной из самых громких историй стала фотосессия пенсионерки в стиле куклы Барби, когда люди сравнили женщину с полежалой колбасой.