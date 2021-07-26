Певица с украинскими корнями Наташа Королева похвасталась выходом очередного эфира шоу «У-Дачный чарт», которое она ведет на канале МУЗ-ТВ. Однако помимо восторженных комментариев получила и критику в адрес своей внешности. Комментарии на эту тему продолжают появляться на странице артистки в Instagram

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То, что оказалось внутри него и вызвало больше всего хейта, люди не постеснялись написать артистке, что в ее 48 лет уже пора быть поскромнее, а молочные железы давно потеряли былую прелесть.

«Как у бабушки», «Вымя вывалилось», «Возраст не скроешь», — прокомментировали люди снимок.

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Любовь к эпатажу, шутят отдельные пользователи сети, у Королевой наследственная. Мать певицы 75-летняя Людмила Порывай частенько приводит подписчиков в замешательство своими нарядами и поведением.

Одной из самых громких историй стала фотосессия пенсионерки в стиле куклы Барби, когда люди сравнили женщину с полежалой колбасой.