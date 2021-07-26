Спикер Рады Дмитрий Разумков предложил создать комиссию при Национальном агентстве по предупреждению коррупции для определения лиц, которые войдут в реестр олигархов. Соответствующую информацию 25 июля опубликовали на сайте украинского парламента

«На мой взгляд, это должна быть независимая комиссия, которая может действовать при НАПК. Я подавал соответствующие правки. Она формируется на конкурсной основе, является независимой, общественной, не потребует дополнительных расходов на свою деятельность. Организационный процесс работы комиссии фактически будет обеспечиваться НАПК», — заявил Разумков.

Глава «Слуги народа» вычислил олигархов в Раде © Андрей Лубенский

Рада 1 июля приняла за основу законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».