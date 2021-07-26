«На мой взгляд, это должна быть независимая комиссия, которая может действовать при НАПК. Я подавал соответствующие правки. Она формируется на конкурсной основе, является независимой, общественной, не потребует дополнительных расходов на свою деятельность. Организационный процесс работы комиссии фактически будет обеспечиваться НАПК», — заявил Разумков.
По его словам, определять перечень «олигархов» должен независимый орган, а не Совет национальной безопасности и обороны, поскольку это поможет избежать конфликта интересов. Разумков также выразил поддержку идеи декларирования чиновниками встреч с представителями бизнеса.
Рада 1 июля приняла за основу законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».