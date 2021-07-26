Суд на рассмотрении меры пресечения бывшему главе Конституционного суда Александру Тупицкому принял решение отложить заседание до 2 августа. Об этом 26 июля сообщил адвокат Тупицкого Александр Телешецкий в комментарии «Украинским новостям»

«Заседание отложили до 2 августа», — заявил он.

Тупицкий обыграл Зеленского в суде, но тут же получил повестку в прокуратуру © Facebook, КСУ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины. Тупицкий обвиняется в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель.

Тупицкий проходит по делу о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).