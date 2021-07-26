«Заседание отложили до 2 августа», — заявил он.
По словам Телешецкого, на прошлой неделе Офис генпрокурора внес в суд ходатайство об избрании Тупицкому меры пресечения в виде домашнего ареста. 23 июля суд заседал по этому делу, но принял решение отложить рассмотрение ходатайства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины. Тупицкий обвиняется в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель.
Тупицкий проходит по делу о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).