Украинская певица Оля Полякова опубликовала 25 июля в своем Instagram видео с первого концерта дочери, 16-летней Марии Поляковой, с группой «Швы». Подписчики звезды заявили, что такая музыка на любителя

«Маруся! Ты крутая! Взорвала, порвала, подняла всех, а это очень сложно с незнакомыми песнями! Ты такая трушная, зажигалка, бунтарка!» — поддержала дочь Полякова.

Шаурма животворящая: дочь Оли Поляковой показала, чем «заряжается» © Мария Полякова/Инстаграм

«В моей жизни настал п…ц… Да мне пох..й на твои советы, да мне пох..й», — пела Маша Полякова.

«Талантом не назовёшь: голоса нет, мат в песнях… На любителя», «Таким выступлением разве можно гордиться маме? Что это было, это была песня?», «Кошмар. И это будущее», «Да уж лучше Кобзона послушать, чем это — крик и одни барабаны», «Маруся, перестань маты гнуть, через время, как Шнуров, начнёшь голая танцевать», — возмутились подписчики звезды.

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Некоторые пользователи отметили, что уже хорошо, что девочка поет сама, а не под фонограмму, и выступление не проплачено, однако посоветовали ей подобрать другой репертуар.