Статья «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на сайте Кремля 12 июля. В ней президент РФ Владимир Путин назвал трагедией возникшую в последние годы стену между Россией и Украиной, которые являются частями одного исторического и духовного пространства.
«Украинскость» — не этническая, а идеологическая принадлежность, поэтому есть люди с украинскими фамилиями и говорящие на суржике, которые воюют за Донбасс, а есть люди с великоросскими фамилиями и говорящие на русском языке, которые воюют на стороне ВСУ, пояснил эксперт.
«Все дело в тех идеях, которые этим людям вложили в голову. Также не стоит отбрасывать все остальное: карьеризм, шкурничество, желание выслужиться, повоевать и мародерствовать», — рассуждает Безпалько.
В дальнейшем Россия будет поддерживать те силы на Украине, которые являются лояльными и союзными ей, в этом и будет состоять политика России по Украине, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.