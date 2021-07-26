То, что против Донбасса на стороне Киева воюют русскоговорящие жители Юго-Востока, опять-таки подтверждает тот факт, что украинцы и русские являются одним народом. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Путин назвал трагедией возникшую в последние годы стену между Россией и Украиной, которые являются частями одного исторического и духовного пространства.

«Украинскость» — не этническая, а идеологическая принадлежность, поэтому есть люди с украинскими фамилиями и говорящие на суржике, которые воюют за Донбасс, а есть люди с великоросскими фамилиями и говорящие на русском языке, которые воюют на стороне ВСУ, пояснил эксперт.

«Все дело в тех идеях, которые этим людям вложили в голову. Также не стоит отбрасывать все остальное: карьеризм, шкурничество, желание выслужиться, повоевать и мародерствовать», — рассуждает Безпалько.

В дальнейшем Россия будет поддерживать те силы на Украине, которые являются лояльными и союзными ей, в этом и будет состоять политика России по Украине, заключил собеседник издания.

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