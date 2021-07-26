Бывший президент Грузии и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили нашел альтернативу для Украины после запуска газопровода «Северный поток – 2». Об этом он рассказал 25 июля в эфире телеканала «Украина 24»

Саакашвили выдвинул требование, вгоняющее Украину в «каменный век» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, нельзя доверять гарантиям, что транзит газа через Украину продолжится после реализации проекта. Геополитическое значение Киева будет только уменьшаться после начала работы «Северного потока – 2», резюмировал экс-президент Грузии.

Помимо этого, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины обвинил Москву в том, что она якобы хочет «перекрыть для Украины» Черное море, так как именно на юге страны находятся главные залежи «зеленого» водорода.