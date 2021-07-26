Компания из США предложила провести на Украине клинические испытания нового препарата для профилактики и лечения коронавируса. Об этом 25 июля сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает РИА Новости

Коронавирус на Украине стал уносить больше жизней, чем рак © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«Существует национальный реестр клинических испытаний, где можно быстро просмотреть все клинические исследования, которые официально проводятся в Украине. Эта сфера очень хорошо отрегулирована и открыта», — отметил он.

Врач рассказал, что на данный момент пять похожих проектов уже завершили, еще несколько находятся в процессе реализации.

Кузин подчеркнул, что подобные исследования обычно не инициируются государством во избежание возможного конфликта интересов с производителем в сфере закупок лекарственных средств. В таких случаях инициатива чаще всего исходит от фармацевтических корпораций.

На днях главный санитарный врач Украины заявлял, что власти страны ожидают резкую вспышку заболеваемости COVID-19 с наступлением осени и считают введение нового локдауна неизбежным. По его словам, на сегодняшний день лишь 4% украинского населения полностью вакцинировались от коронавируса, а общего числа перенесших инфекцию по-прежнему недостаточно для формирования коллективного иммунитета.