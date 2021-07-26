«От нас будет член кабинета, то есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета», — сказал дипломат.
Он не уточнил, кто именно посетит встречу от Вашингтона.
Саммит «Крымская платформа» пройдет на Украине 23 августа. Идею саммита выдвинул украинский президент Владимир Зеленский с целью разъяснить украинцам, крымчанам и мировому сообществу, что и почему произошло на Крымском полуострове в 2014 году. Он назвал подобный формат «серьезной площадкой» для решения различных проблем на территории Крыма.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования. Москва настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.
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