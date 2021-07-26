В Харькове продавец киоска отказалась обслуживать говорящую по-украински клиентку. Соответствующее видео на днях выложила в своем Facebook обиженная покупательница Оксана Хвиля

Шпрехенфюрер попросил украинских олимпийцев говорить только на украинском © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

По словам Хвили, обычно продавцы переходят на украинский язык, но в этот раз женщины поскандалили.

«Она начала кричать, чтобы я катилась к Бандерштадту, что она русская, приехала из России и никакой украинской [мовы] здесь не будет. Она отобрала назад пакет с товаром и бросила мне сто гривен. Сказать, что я прифигела, это ничего не сказать», — поделилась женщина.

В итоге украинка поговорила с хозяином киоска и добилась увольнения продавца.

С 16 января 2021 года на Украине вступил закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он гарантирует каждому украинцу обслуживание на украинском. Как уточняется в законе, участники общения могут перейти на другой язык по обоюдному согласию, но первое обращение к клиенту обязательно должно быть на украинском языке.

Недавно в сети супермаркетов Novus в Киеве руководство уволило кассиршу супермаркета, на которую поступила жалоба от покупательницы ‒ за то, что та отказалась обслуживать ее на украинском языке.