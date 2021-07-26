Украина заняла последнее место в рейтинге доступности бензина для граждан среди европейских государств. Об этом свидетельствуют опубликованные 26 июля результаты исследования РИА Новости

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Отмечается, что в то же время Украина занимает четвертое место по его дешевизне: литр бензина Аи-95 можно купить за 80,3 рубля. Тем не менее из-за низких зарплат у украинских граждан возникают трудности с доступностью бензина.

В нижней части рейтинга доступности бензина также расположились Румыния, Словакия, Белоруссия и Болгария.

Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы. Первое место досталось Казахстану. В пересчете на рубли там литр Аи-95 стоит 34,3 рубля. В России цена составила 49,1 рубля. По доступности для населения Россия оказалась в середине списка, на 16-й позиции. Было подсчитано, что на среднюю зарплату россиянин может купить больше тысячи литров бензина.