Национальная техническая группа экспертов по иммунизации, которая является главным совещательным органом Минздрава Украины, рекомендовала разрешить смешивать вакцины от коронавируса. Об этом 25 июля заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает «Апостроф»

Астрологи назвали удачное время для вакцинации от COVID-19 © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Министерство здравоохранения приняло данное решение, принимая во внимание международные исследования, рекомендации производителей вакцин и аналогичный опыт других стран, добавил главный санитарный врач.

Жители Украины смогут привиться вакциной от Pfizer после первой дозы препарата Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию тем же средством. Также в случае тяжелой аллергической реакции на вакцину AstraZeneca будет разрешено использовать для второго укола препарат от Pfizer.

Отмечается, что на данный момент разрабатывается соответствующий приказ и пошаговые инструкции по вакцинации различными препаратами.