Кузин подчеркнул, что смешивание вакцин будет осуществляться только при четком соблюдении определенных условий.
Министерство здравоохранения приняло данное решение, принимая во внимание международные исследования, рекомендации производителей вакцин и аналогичный опыт других стран, добавил главный санитарный врач.
Жители Украины смогут привиться вакциной от Pfizer после первой дозы препарата Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию тем же средством. Также в случае тяжелой аллергической реакции на вакцину AstraZeneca будет разрешено использовать для второго укола препарат от Pfizer.
Отмечается, что на данный момент разрабатывается соответствующий приказ и пошаговые инструкции по вакцинации различными препаратами.