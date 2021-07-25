Киевский режим ежегодно получает порядка $750 млн от Соединенных Штатов, рассказал временный поверенный в делах США на Украине, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью «Радио свобода»*, обнародованном 15 июля

Купи кирпич! США торгуют Украиной © CC0, Pixabay

«Ежегодно наш Конгресс выделяет средства на поддержку Украины в различных отраслях — до 750 млн долларов в год. Видимо, есть четыре, максимум пять других стран, которые получают такую поддержку от нас ежегодно», — заявил Кент.

Он также сказал, что объемы выплат американских денег Киеву не зависят от смены власти в США, так как и республиканцы, и демократы «вместе поддерживают Украину».

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.