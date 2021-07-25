Купи кирпич! США торгуют Украиной
Купи кирпич! США торгуют Украиной
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Президент Украины Владимир Зеленский ранее выступал с критикой в адрес властей США, не желающих оказывать Киеву поддержку в необходимых объемах и готовых «разменять» интересы Украины ради геополитических «барышей».

«Ежегодно наш Конгресс выделяет средства на поддержку Украины в различных отраслях — до 750 млн долларов в год. Видимо, есть четыре, максимум пять других стран, которые получают такую поддержку от нас ежегодно», — заявил Кент.

Он также сказал, что объемы выплат американских денег Киеву не зависят от смены власти в США, так как и республиканцы, и демократы «вместе поддерживают Украину». 

 

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.