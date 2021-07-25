Президент Украины Владимир Зеленский ранее выступал с критикой в адрес властей США, не желающих оказывать Киеву поддержку в необходимых объемах и готовых «разменять» интересы Украины ради геополитических «барышей».
«Ежегодно наш Конгресс выделяет средства на поддержку Украины в различных отраслях — до 750 млн долларов в год. Видимо, есть четыре, максимум пять других стран, которые получают такую поддержку от нас ежегодно», — заявил Кент.
Он также сказал, что объемы выплат американских денег Киеву не зависят от смены власти в США, так как и республиканцы, и демократы «вместе поддерживают Украину».
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.