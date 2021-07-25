Депутаты украинского парламента из пропрезидентской фракции «Слуга народа» предложили ввести уголовную ответственность за невыполнение указов президента. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде под номером 5672

Его авторы, Иван Калаур и Николай Стефанчук, предлагают разрешить главе государства принимать «политико-правовые решения» для возвращения в Украину лиц, удерживаемых, привлеченных к уголовной ответственности или осужденных на территории «государства-агрессора», под каковым подразумевается Россия.

«Для обеспечения своевременного и эффективного защиты прав человека — ускоренного решения вопросов, президент Украины может принимать политико-правовое решение как исключительный уголовно-правовой метод», — говорится в законопроекте.

Зеленский и Украина: дело — труба © пресс-служба президента Украины

Указанное «политико-правовое решение» предлагается применять в делах, касающихся граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, которые «на законных основаниях» принимали участие в гражданской войне в Донбассе.

Каким образом принятый президентом Украины указ может повлиять на судьбу находящихся в России граждан, не уточняется. Примеров, когда подобное единоличное решение может быть принято Зеленским, не приводится.