Администрация Соединенных Штатов уже определилась с кандидатурой посла на Украине, процедуры, необходимые для утверждения назначения практически завершены, сказал бывший посол США на Украине Уильям Тейлор 24 июля

«У США есть представительство на Украине, но без посла. Впрочем, я владею достоверной информацией, что посол уже был избран и сейчас этот человек проходит через необходимый процесс, после чего прибудет в Киев, как только получит согласие Сената», — заявил дипломат.

Купи кирпич! США торгуют Украиной © CC0, Pixabay Дональд Трамп отозвал главу дипмиссии Мари Йованович.

На Украине работает временный поверенный в делах США Кристина Квин, однако в данный момент она в отпуске, ее обязанности исполняет Джордж Кент.

При нем был отправлен в отставку глава МВД Украины Арсен Аваков, так и не перешедший на украинский язык и запятнавший себя связями с неонацистами. Также Кент отметился рядом резких антироссийских заявлений.