«У США есть представительство на Украине, но без посла. Впрочем, я владею достоверной информацией, что посол уже был избран и сейчас этот человек проходит через необходимый процесс, после чего прибудет в Киев, как только получит согласие Сената», — заявил дипломат.
Постоянного посла США на Украине нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент Дональд Трамп отозвал главу дипмиссии Мари Йованович.
На Украине работает временный поверенный в делах США Кристина Квин, однако в данный момент она в отпуске, ее обязанности исполняет Джордж Кент.
При нем был отправлен в отставку глава МВД Украины Арсен Аваков, так и не перешедший на украинский язык и запятнавший себя связями с неонацистами. Также Кент отметился рядом резких антироссийских заявлений.