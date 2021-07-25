Соответствующий законопроект №5822 зарегистрирован в Верховной Раде Украины (ВРУ), его карточка опубликована на сайте парламента, текст пока отсутствует

Теркулов объяснил, когда граждане Украины начали считать себя украинцами — видео

Среди авторов документа указаны депутат Рады от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Николай Княжицкий, представительница соросовской фракции «Голос» Наталья Пипа и член неонацистской партии «Свобода» Оксана Савчук.

Ранее в Верховную Раду был внесен законопроект о концлагерях для россиян. Туда должны интернировать всех граждан РФ, находящихся на Украине, в случае объявления военного положения.

Жителям ДНР и ЛНР уже выдано более полумиллиона российских паспортов. При этом украинцы не должны отказываться от украинского гражданства в случае получения российского.